Танат Айдарбеков стал акимом Талгарского района

Танат Айдарбеков. Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Танат Айдарбеков назначен на должность акима Талгарского района. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК и районным маслихатом. Распоряжение подписал глава Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Нового акима активу района представил глава Алматинской области Марат Султангазиев.

Танат Есенкельдинович Айдарбеков родился в 1971 году, образование - высшее. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "экономист-бухгалтер", в 2017 году - Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности "бакалавр права".

Трудовую деятельность начал в 1996 году бухгалтером АО "Куаныш".

В разные годы занимал должности главного специалиста отдела экономики аппарата акима Ауэзовского района Алматы, руководителя отдела аппарата акима Турксибского района, заместителя акима Турксибского района, заместителя акима Бостандыкского района, заместителя акима Кербулакского района Алматинской области, руководителя Департамента казначейства по Алматинской области.

С июня 2021 года до настоящего назначения возглавлял Департамент казначейства Алматы.

Напомним, в ноябре 2021 года Кайрат Исабаев выиграл на выборах акима Талгара, набрав 53,5% голосов избирателей.

В апреле 2022 года стало известно, что он покинул свой пост. 55-летний градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию. С учетом того, что акима избирали общим голосованием, решение о его отставке принималось территориальной избирательной комиссией. На заседании приняли постановление о прекращении его полномочий.

В июне 2022 года акимом Талгара был избран Бахыт Куришбеков. Всего в городе было 41 995 избирателей. Явка на выборах составила 23,77%, или 9983 человека. На должность главы города претендовали четыре кандидата. Бахыт Куришбеков набрал 47,71% голосов (4763 человека).

Также в конце декабря прошлого года сообщалось, что избранный аким Туздыбастауского сельского округа Талгарского района Өмірзақ Жалғасбай сложил свои полномочия после подтверждения факта вброса бюллетеней на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005677-tanat-aydarbekov-stal-akimom-talgarskogo-rayona/