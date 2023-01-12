Назначен прокурор Атырау

Руслан Айтимов. Фото: gov.kz

Руслан Айтимов назначен прокурором города Атырау. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области.

Руслан Утегенович родился в 1981 году. В органах прокуратуры работает с 2004 года.

В разные годы занимал должности помощника прокурора Курмангазинского района, помощника прокурора Атырау, прокурора отдела прокуратуры Атырауской области, заместителя специализированного природоохранного прокурора Атырауской области, помощника прокурора Атырауской области, начальника управления прокуратуры Атырауской области.

С августа 2019 года по настоящее назначение был прокурором Исатайского района Атырауской области.

Классный чин - советник юстиции.

Напомним, после внеочередных президентских выборов Серик Шапкенов сохранил свою должность акима Атырауской области. До этого он был министром труда и социальной защиты населения Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005076-naznachen-prokuror-atyrau/