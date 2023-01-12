Трех судей Верховного суда освободили от их должности в Казахстане

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand / Getty Images

Депутаты сената (верхняя палата парламента) проголосовали за освобождение от должности трех судей Верховного суда: Вячеслава Салия, Айгуль Кыдырбаевой и Асана Ескендирова, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесены представления президента об освобождении судей Верховного суда РК в связи с назначением на другую должность", — отметил он.

По его словам, Вячеслав Салий назначается председателем Костанайского областного суда, а Айгуль Кыдырбаева и Асан Ескендиров назначаются на должность судей Конституционного суда.

Сенаторы поддержали данное представление об освобождении от должности судей ВС в связи с назначением на другие должности.

Напомним, в марте прошлого года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. По его словам, данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

29 декабря главой Конституционного суда назначили Эльвиру Азимову, которая занимала пост уполномоченного по правам человека в стране.

Также депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) избрали трех судей Конституционного суда. Трех судей также избрали и в сенате (верхняя палата): Ерлана Сарсембаева, Асана Ескендырова и Айгуль Кыдырбаеву, двух последних освободили от должности судьи Верховного суда. Еще четырех судей назначил Токаев.

С 1 января в Казахстане заработал Конституционный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005066-treh-sudey-verhovnogo-suda-osvobodili-ot-dolzhnosti-senatory/