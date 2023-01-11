Елнур Бейсенбаев сложил полномочия депутата мажилиса

Елнур Бейсенбаев. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса парламента РК сегодня проголосовали за прекращение полномочий мажилисмена Елнура Бейсенбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

По данному вопросу выступил член ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Он сообщил, что мажилисмен Елнур Бейсенбаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса в связи с переходом на другую работу.

Елнур Бейсенбаев родился 27 июня 1986 года в городе Кентау Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская). Является выпускником КазНУ имени Аль-Фараби. Политолог, магистр социальных наук.

Трудовую деятельность начал в Молодежной общественной организации "Жастар үні" в качестве специалиста, позже, в 2009 году, был назначен руководителем.

В 2012-2015 годы работал учителем истории, по совместительству - секретарем по идеологии и пропаганде Алматинского городского филиала коммунистической народной партии Казахстана.

С 2016 по 2017 год трудился в должности руководителя отдела молодежных проектов и организационной работы, затем руководил Управлением по вопросам молодежной политики акимата города Алматы.

В 2017 году в ходе проведения 28-й всемирной зимней Универсиады организовал и руководил работой 3 000 волонтеров.

С 2017 по 2018 год работал директором департамента по воспитательной работе в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая.

В 2019 году работал советником акима города Астаны по социальным вопросам.

В 2020 году был избран председателем молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan (ныне – Amanat).

Напомним, 4 января Елнур Бейсенбаев был назначен исполнительным секретарем партии Amanat. Ранее занимавший этот пост Асхат Оралов тогда же был назначен министром культуры и спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004903-elnur-beysenbaev-prekratil-polnomochiya-deputata-mazhilisa/