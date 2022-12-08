Токаев произвел изменения в судейском корпусе

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев произвел масштабные изменения в судейском корпусе - глава государства подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан". Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Судьи сменились в ряде регионов страны:

Абайская область

Председателем Судебной коллегии по гражданским делам назначен Бакытберген Жаманбаев. Ранее он был председателем Павлодарского городского суда.

Лаура Каирбаева возглавила Судебную коллегию по административным делам.

Нуролла Есенжолов стал председателем Судебной коллегии по уголовным делам. Ранее он являлся судьей Павлодарского областного суда.

Председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам стал Нияз Хасенбаев. Ранее он возглавлял Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области.

Председателем Специализированного межрайонного экономического суда назначен Канат Сыздыков. Он освобожден от должности судьи Семейского городского суда.

Специализированный следственный суд Семея возглавила Анар Ахметова.

Председателем районного суда № 2 Урджарского района назначен Берик Иманмадиев. Ранее он занимал должность судьи Урджарского районного суда.

Жетысуская область

Судебную коллегию по гражданским делам возглавил Бахытжан Шошикбаев. Ранее он работал судьей Алматинского областного суда.

Председателем Судебной коллегии по административным делам назначен Ерлан Абдильдин.

Судебную коллегию по уголовным делам возглавил Арман Кульбеков.

В районном суде № 2 Алакольского района председателем назначен Ринат Курмангалиев. Он освобожден от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области.

Председателем Специализированного межрайонного суда по уголовным делам назначен Бакыт Ермаханов. Он освобожден от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

Костанайская область

На должность председателя Костанайского областного суда назначен Вячеслав Салий.

Улытауская область

Председателем Улытауского областного суда стал Кайрат Адранов. Ранее он занимал пост председателя военного суда Акмолинского гарнизона.

В Судебной коллегии по гражданским делам председателем теперь будет Жанболат Шортанбаев. Ранее он возглавлял Жезказганский городской суд.

Председателем Судебной коллегии по административным делам стал Кайрат Шагатаев. Он освобожден от должности судьи Карагандинского областного суда.

Судебную коллегию по уголовным делам возглавил Канат Шайкамалов.

Председателем Специализированного следственного суда Жезказгана стала Жанна Исабаева. Она освобождена от должности судьи Жезказганского городского суда.

Также Касым-Жомарт Токаев назначил:

Кабышеву Нурсулу судьей Абайского областного суда с освобождением от должности судьи Семейского городского суда;

Гапуова Асхата судьей Жетысуского областного суда с освобождением от должности судьи Акжаикского районного суда Западно-Казахстанской области;

Ибрагимову Жанар судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Жетысуской области;

Садуакасову Маржан судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Жетысуской области;

Токбаева Дархана судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Жетысуской области;

Избаирову Диляру судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Жетысуской области;

Егембердиеву Жанат судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда Караганды;

Кенжина Жакена судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности председателя Жанааркинского районного суда Улытауской области;

Мукатаева Руслана судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Специализированного следственного суда Караганды;

Оспанова Ерлана судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Абайского районного суда Карагандинской области;

Сагатова Сарсена судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Улытауского районного суда Улытауской области;

Шуженова Жумагула судьей Улытауского областного суда с освобождением от должности судьи Казыбекбийского районного суда Караганды;

Тасжурекова Мадияра судьей военного суда Алматинского гарнизона;

Бесееву Айжан судьей Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Абайского областного суда с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;

Байкумбаеву Алию судьей Специализированного межрайонного экономического суда Абайского областного суда с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области;

Балгабекова Саята судьей Специализированного межрайонного экономического суда Абайского областного суда с освобождением от должности судьи Семейского городского суда;

Ракимову Айнур судьей суда № 2 Семея с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области;

Федосову Ларису судьей суда № 2 Семея с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

Баймуханову Ботакоз судьей Специализированного суда по административным правонарушениям Уральска с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда Западно-Казахстанской области;

Омарову Шырын судьей Талдыкорганского городского суда с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

Ержанова Сайлаухана судьей Аркалыкского городского суда Костанайской области;

Кендирбаеву Нургуль судьей Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Улытауской области с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

Агедилову Жанар судьей Специализированного межрайонного экономического суда Улытауской области с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда;

Еганову Елену судьей Специализированного межрайонного экономического суда Улытауской области с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

Али Аскара судьей Усть-Каменогорского городского суда с освобождением от должности председателя Уланского районного суда Восточно-Казахстанской области.

Главой государства освобождены от занимаемых должностей:

судья Алматинского городского суда Ельчибаев Бахытжан Затыбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Актюбинского областного суда Алмасбаева Ботагоз Алмасбаевна в связи с уходом в отставку;

судья Жамбылского областного суда Атибеков Меирхан Даирбекович в связи с уходом в отставку;

судья Северо-Казахстанского областного суда Кириленко Владимир Александрович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

судьи Специализированного межрайонного экономического суда Астаны Бекиш Сая Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаев Бахыт Шарипбаевич в связи с уходом в отставку;

судья районного суда №2 Медеуского района Алматы Шакиров Такен Шайманович в связи с уходом в отставку;

судья Энбекшинского районного суда Шымкента Шиналиева Светлана Убайдаевна в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Шымкента Турлыбекова Гульжан Паезиллаевна в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Абайской области Молдагожина Айтжамал Темирхановна в связи с уходом в отставку;

судья Атырауского городского суда Мараткызы Эльвира по собственному желанию;

судья Таразского городского суда Манкетеги Бауржан Казбекулы по собственному желанию;

Молдабекова Аида Джолдасбековна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

председатель Казыгуртского районного суда Туркестанской области Тогызбаев Ильяс Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

судья суда №2 города Усть-Каменогорска Алимханов Тельман Набидоллинович в связи с уходом в отставку;

судья Шемонаихинского районного суда ВКО Раимбеков Курмангаиф Агзамович в связи с уходом в отставку.

Напомним, что Жакип Асанов был освобожден от должности председателя Верховного суда. На этот пост был назначен Асламбек Мергалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000687-tokaev-proizvel-izmeneniya-v-sudeyskom-korpuse/