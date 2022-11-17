Салтанат Томпиева стала замглавы Авиационной администрации Казахстана

Салтанат Томпиева. Фото: КГА МИИР РК

Салтанат Томпиева стала заместителем главы Авиационной администрации Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Томпиева родилась в 1977 году в Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности "международные экономические отношения", TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA.

Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Салтанат Томпиева начала в 1998 году ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

В период с 1999 по 2008 год занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 год – главный эксперт Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов, Управления международных отношений.

С 2012 по 2019 годы занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок и главного государственного авиационного инспектора авиационных перевозок.

С 2019 по ноябрь 2022 год была зампредседателя Комитета гражданской авиации, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997555-saltanat-tompieva-stala-zamglavy-aviatsionnoy-administratsii-kazahstana/