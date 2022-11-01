Назначен заместитель акима Атырау

Нуржан Ермуханов. Фото: facebook.com/atyrauakimat

Нуржан Ермуханов назначен заместителем акима Атырау. Ранее он руководил областным управлением физической культуры и спорта. Об этом сообщается .

Нуржан Максотович родился в 1976 году. Образование - высшее. В 1998 году окончил Атырауский университет имени Досмухамедова, а в 2002 году - Атырауский институт нефти и газа.

Нуржан Ермуханов начал трудовую деятельность учителем в школе №27 Атырау, работал главным специалистом в аппарате акима города, руководителем областного управления физической культуры и спорта.

Аким Атырау Мейрим Калауи пожелал новому заместителю успехов и дал ряд конкретных поручений.

Напомним, Мейрим Калауи был назначен на должность главы города в марте 2022 года. До этого он был первым заместителем председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan (сейчас Amanat).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995229-naznachen-zamestitel-akima-atyrau/