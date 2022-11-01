Глава МВД провел кадровые перестановки в трех департаментах полиции

Совещание в МВД РК. Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов назначил заместителей начальников ДП Акмолинской и Карагандинской областей и начальника управления полиции Семея, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

Заместителем главы Департамента полиции Акмолинской области стал Фархад Омаров. Ранее он работал начальником Управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

Фархад Омаров. Фото: polisia.kz

"Я надеюсь, что на новом месте вы будете внедрять новые методы, используя весь опыт, полученный вами за годы службы", – отметил Ахметжанов, обращаясь к коллеге.

Министр напомнил о замене печатного протокола хода и результатов следственных действий на видеоформат расследования и подчеркнул, что эта апробируемая сегодня в Павлодарской области идея должна постепенно внедряться в других регионах. Он поручил Омарову внести кардинальные изменения по линии следствия в акмолинском департаменте.

На должность заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области назначен Даурен Ибраев. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

Кайрат Абдыгалиев возглавил Управление полиции Семея Департамента полиции Абайской области. Ранее он работал начальником Управления криминальной полиции ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995145-glava-mvd-provel-kadrovye-perestanovki-v-departamentah-politsii-v-3-regionah/