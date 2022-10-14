В структуре МВД произошли кадровые назначения
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Глава МВД Марат Ахметжанов назначил ряд лиц на должности заместителей и и.о. заместителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Правами министра в этот день были назначены:
- Жанар Кожахметова – на должность заместителя председателя Комитета миграционной службы;
- Асылбек Саменов – на должность и.о. заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью;
- Александр Попов – на должность и.о. заместителя начальника ДП города Шымкент;
- Ернар Базаров – на должность заместителя начальника ДП области Абай;
- Нурмахан Жалгасов – на должность заместителя начальника ДП ЗКО.
"Министр – начальник ДП – начальники городских УП / районных ОП” – это трехуровневая модель управления, когда мы повышаем ответственность руководителей городских управлений и районных отделов полиции. Вы – представители министра на вверенной вам территории. От ваших профессиональных, человеческих, нравственных качеств зависит морально-боевой дух сотрудников, атмосфера обстановки на местах", - сказал Ахметжанов.
Кроме того, на согласование главе МВД к назначению на новые должности были представлены:
- Милира Касенова – на должность начальника Управления документирования населения и учета внутренней миграции Комитета миграционной службы;
- Жанна Ержанова – на должность заместителя начальника Управления документирования населения и учета внутренней миграции Комитета миграционной службы;
- Ролан Оразгалиев – на должность начальника отдела полиции Урджарского района ДП области Абай;
- Асет Калиев – на должность начальника отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области;
- Шалкар Даулеткулов – на должность начальника отдела полиции района имени Т. Рыскулова ДП Жамбылской области;
- Айшуак Сейтказиев – на должность начальника отдела полиции Жанибекского района ДП ЗКО;
- Алмас Серикбаев – на должность начальника отдела полиции Тюлькубасского района ДП Туркестанской области.
В конце встречи Ахметжанов пожелал коллегам успехов на службе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992783-v-strukture-mvd-proizoshli-kadrovye-naznacheniya/