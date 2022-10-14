В структуре МВД произошли кадровые назначения

Марат Ахметжанов. Фото: Polisia.kz

Глава МВД Марат Ахметжанов назначил ряд лиц на должности заместителей и и.о. заместителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Правами министра в этот день были назначены:

Жанар Кожахметова – на должность заместителя председателя Комитета миграционной службы;

Асылбек Саменов – на должность и.о. заместителя начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью;

Александр Попов – на должность и.о. заместителя начальника ДП города Шымкент;

Ернар Базаров – на должность заместителя начальника ДП области Абай;

Нурмахан Жалгасов – на должность заместителя начальника ДП ЗКО.

Марат Ахметжанов на встрече с кандидатами на руководящие должности служб МВД. Фото: Polisia.kz

"Министр – начальник ДП – начальники городских УП / районных ОП” – это трехуровневая модель управления, когда мы повышаем ответственность руководителей городских управлений и районных отделов полиции. Вы – представители министра на вверенной вам территории. От ваших профессиональных, человеческих, нравственных качеств зависит морально-боевой дух сотрудников, атмосфера обстановки на местах", - сказал Ахметжанов.

Кроме того, на согласование главе МВД к назначению на новые должности были представлены:

Милира Касенова – на должность начальника Управления документирования населения и учета внутренней миграции Комитета миграционной службы;

Жанна Ержанова – на должность заместителя начальника Управления документирования населения и учета внутренней миграции Комитета миграционной службы;

Ролан Оразгалиев – на должность начальника отдела полиции Урджарского района ДП области Абай;

Асет Калиев – на должность начальника отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области;

Шалкар Даулеткулов – на должность начальника отдела полиции района имени Т. Рыскулова ДП Жамбылской области;

Айшуак Сейтказиев – на должность начальника отдела полиции Жанибекского района ДП ЗКО;

Алмас Серикбаев – на должность начальника отдела полиции Тюлькубасского района ДП Туркестанской области.

В конце встречи Ахметжанов пожелал коллегам успехов на службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992783-v-strukture-mvd-proizoshli-kadrovye-naznacheniya/