Назначен новый аким Шахтинска

Мурат Кыдырганбеков. Фото: instagram.com/presssluzhbagshakhtinska

Мурат Кыдырганбеков стал новым акимом Шахтинска в Карагандинской области. Его кандидатура согласована с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата. Об этом сообщается на официальной странице акимата Шахтинска в Instagram.

Глава Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Шахтинска и представил нового акима. Его предшественник Аскербек Халтонов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Мурат Кыдырганбеков имеет высшее образование по специальности "государственное и местное управление". Работает на государственной службе с 2008 года.

Был главным специалистом отдела предпринимательства Сарани и управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Работал главным специалистом отдела планирования, развития отраслей экономики и казахстанского содержания управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, а также заместителем руководителя данного ведомства.

Еще трудился главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Карагандинской области.

Занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Карагандинской области.

До настоящего назначения возглавлял управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1989125-naznachen-novyy-akim-shahtinska/