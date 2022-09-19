Уполномоченных по защите прав детей назначили в 16 регионах Казахстана

Дети у озера. Иллюстративное фото: pexels.com

В 16 регионах Казахстана были назначены уполномоченные по правам ребенка. В оставшихся четырех регионах кандидатуры еще рассматриваются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

О том, что в каждом регионе Казахстана появится уполномоченный по правам ребенка, стало известно в середине августа.

Сейчас уже в 16 регионах страны назначены детские омбудсмены, которыми стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений – граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей.

Они назначались акимами соответствующих областей и городов республиканского значения.

Теперь в случае нарушения прав и интересов ребенка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к омбудсменам в своих регионах.

"Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства", – пояснили в министерстве.

Вместе с тем подчеркивается, что уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. В ведомстве напомнили, что омбудсмены будут работать на общественных началах.

"Уполномоченные по правам детей назначены в городах Нур-Султан и Шымкент, а также в Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Алматинской областях. В оставшихся 4 регионах идет процесс рассмотрения кандидатур.

Мы, как представители Комитета, будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей", – объяснила зампредседателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1988523-upolnomochennyh-po-zaschite-prav-detey-naznachili-v-16-regionah-kazahstana/