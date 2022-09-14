Серикалий Мукатаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

Серикалий Мукатаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Мукатаев Серикалий Мухаметкаримович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Серикалий Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.

В 1997-2000 годах работал в частной организации.

С 2000 по 2003 год был главным специалистом отдела культуры акимата Саркандского района.

В 2003 году был главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района.

С 2005 по 2010 год — начальник отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района.

После в течение 10 лет занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, Алматы.

С марта по апрель 2020 — заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

С апреля по июль того же года заместитель директора филиала "БАК им. Д. Кунаева "РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.

С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала "БАК им. Д. Кунаева "РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1987791-serikaliy-mukataev-naznachen-vitse-ministrom-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov/