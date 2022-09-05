Адылгазы Бергенев. Фото: gov.kz

Адылгазы Бергенев освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Соответствующий указ подписал президент, сообщает официальный сайт Акорды.

Как сообщается на официальном сайте Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Адылгазы Садвокасович Бергенев родился 15 мая 1958 года в селе Шелехово Бородулихинского района ВКО.

В 1976 году окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум по специальности "Государственный бюджет", а в 1987 году – Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности "Зоотехния".

Трудовую деятельность начал в 1978 году инспектором организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области. Позже был председателем исполкома Орловского сельского Совета Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области, завотделом Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области, секретарем партийной организации колхоза им. Пушкина Бородулихинского райкома.

В послужном списке Бергенева также работа на руководящих должностях в налоговой инспекции, в отделе государственного контроля и организационной работы Администрации президента, в АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

Кроме того, в разные годы Бергенев был заместителем акима и акимом Семипалатинской (упразднена в 1997 году), Восточно-Казахстанской областей и Семея.

Членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета являлся с сентября 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986141-bergenev-adylgazy-osvobozhden-ot-dolzhnosti-chlena-schetnogo-komiteta/