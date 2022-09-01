Руслан Баймишев лишился должности в Мининдустрии

Руслан Баймишев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Баймишев Руслан Нурашевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алматы.

Окончил Юридическую академию "Фемида", Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

С 2008 по 2016 год работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2016 по 2019 год – и.о. директора, директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С декабря 2019 года по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее стало известно о назначении Даурена Темирбекова на должность вице-министра финансов и Камиля Акатова – на пост вице-министра науки и высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985809-ruslan-baymishev-lishilsya-dolzhnosti-v-minindustrii/