Даурена Темирбекова назначили вице-министром финансов

Даурен Темирбеков. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Темирбеков Даурен Оденович назначен вице-министром финансов Республики Казахстан. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра.

Даурен Темирбеков родился в 1986 году в городе Семее.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста Управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

С 2008 по 2009 год занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации при Министерстве финансов РК.

С 2009 по 2011 год – эксперт, главный эксперт Департамента методологии Управления государственными активами при Министерстве финансов РК.

С 2011 по 2015 год занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С 2015 по 2017 год – заместитель директора Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

С 2017 по 2018 год – заместитель директора Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся директором Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985806-daurena-temirbekova-naznachili-vitse-ministrom-finansov/