Депутатов сената избрали от новых областей Казахстана

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Центризбирком озвучил итоги выборов депутатов сената парламента от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, состоявшихся 24 августа 2022 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Сегодня под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК. Он отметил, что во вновь образованных областях Абай, Жетісу и Ұлытау впервые проведены выборы депутатов сената парламента.

В голосовании из 346 депутатов маслихатов по трем регионам приняли участие 311 депутатов. Кворум во всех регионах достигнут.

На 6 мандатов баллотировались всего 12 кандидатов (в каждой области по 4 человека).

В итоге депутатами сената парламента избраны:

- от области Абай:

Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

(на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

- от области Жетісу:

Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

(на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

- от области Ұлытау:

Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

(на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года).

Согласно Конституции, депутаты сената избираются на шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984980-deputatov-senata-izbrali-ot-novyh-oblastey-kazahstana/