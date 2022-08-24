Самат Ахилбеков. Фото: gov.kz

Самат Ахилбеков назначен советником акима Алматинской области. Соответствующий приказ подписал руководитель аппарата ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Самат Мухатович родился в 1981 году, образование - высшее.

В 2002 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарно-экономический колледж по специальности "таможенное дело", в 2004 году - Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "финансы и кредит", в 2004 году - Южно-Казахстанский открытый университет по специальности "правоведение", в 2007 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "учет и аудит", в 2014 году - Российский институт народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2020 году - Бостонский университет по специальности "естественные науки в области управления проектами".

Трудовой путь начал в 2002 году кредитным инспектором АО "Индустриальный банк Казахстана".

В разные годы работал экспертом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником управления Фонда развития малого предпринимательства по Южно-Казахстанской области, директором территориальных филиалов АО "Даму" по Жамбылской и Южно-Казахстанской областям.

С февраля 2021 года занимает должность исполнительного директора АО "Евразийский банк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984551-samat-ahilbekov-naznachen-sovetnikom-akima-almatinskoy-oblasti/