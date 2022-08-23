Шынгыс Ануарбеков возглавил ДГД Нур-Султана

Шынгыс Ануарбеков. Фото: КГД МФ РК

Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем Департамента государственных доходов по Нур-Султану, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Ануарбеков Шынгыс Алибекович родился в 1979 году.

Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года.

Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц Налогового комитета по Турксибскому району Алматы

С июня 1998 года по март 2014 года работал в различных должностях в налоговых органах от налогового инспектора до руководителя районного управления.

С марта 2014 года заместитель руководителя Налогового департамента по Алматы, Департамента государственных доходов по Костанайской области.

С июля 2015 года по май 2019 года работал руководителем Управления камерального контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

С мая 2019 года до последнего назначения работал руководителем Департамента государственных доходов по Акмолинской области.

Приказом министра финансов Казахстана от 23 августа 2022 года Шынгыс Ануарбеков назначен на должность руководителя Департамента государственных доходов по Нур-Султану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984488-shyngys-anuarbekov-vozglavil-dgd-nur-sultana/