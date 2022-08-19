Экс-министр Омаров покинул пост главы "Продкорпорации"

Сапархан Омаров. Фото: parlam.kz

Асылхан Джувашев избран на должность председателя правления АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация". Сапархан Омаров покинул пост по собственному желанию, сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно данным министерства, Асылхану Джувашеву 41 год.

В разное время он работал в холдинге "КазАгро", АО "КазАгроФинанс". До назначения занимал пост заместителя председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация".

Асылхан Джувашев. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства РК

Сообщается также, что на должность заместителя председателя правления "Продкорпорации" назначен 42-летний Дархан Даутов, ранее работавший в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Исполнительным директором национальной компании стал Азат Ашимов, до настоящего времени занимавший должность заместителя директора Центра по обеспечению первым жильем АО "Отбасы банк".

"Прежнее руководство АО "НК "Продкорпорация" в лице Сапархана Омарова, Каната Караулова и Асета Бектемирова покинули должности по собственному желанию", - сообщается на сайте Минсельхоза.

Напомним, Сапархан Омаров до июля 2021 занимал пост министра сельского хозяйства Казахстана. От должности он был освобожден после критики Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984051-eks-glava-minselhoza-uvolennyy-posle-kritiki-tokaeva-pokinul-post-glavy-prodkorporatsii/