Назначен заместитель акима Атырау

Серик Нсанбаев. Фото: gov.kz

Серик Нсанбаев назначен заместителем акима Атырау. Он будет курировать коммунальные вопросы. Об этом сообщает городской акимат на своей официальной странице в Facebook.

Серик Багытжанович родился в 1980 году. Образование - высшее. В 2003 году окончил Атырауский университет имени Досмухамедова по специальности "юриспруденция".

С 2003 по 2008 годы занимал должность главного специалиста отдела государственно-правовой работы аппарата акима Атырау.

С 2008 по 2017 годы работал руководителем отдела государственно-правовой работы аппарата акима города.

С 2017 года по настоящее назначение руководил аппаратом акима Атырау.

Глава города Мейрим Калауи пожелал своему новому заместителю удачи и успехов в работе, а Серик Нсанбаев поблагодарил его за оказанное доверие.

Напомним, Мейрим Калауи был назначен акимом Атырау в начале марта текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979129-naznachen-zamestitel-akima-atyrau/