Дастан Секенов назначен главным военным прокурором
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Назначен новый руководитель Главной военной прокуратуры – им стал Дастан Секенов, занимавший пост первого замглавы данного ведомства, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.
"По согласованию с главой государства, приказом генерального прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен главным военным прокурором", – говорится в сообщении.
Секенов начал службу в органах прокуратуры в 1996 году стажером в Аксайском районе Алматы.
До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы.
В период с 2001 по 2009 годы занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.
В 2009 году был назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.
С 2014 по 2018 годы возглавлял департаменты в Министерствах финансов и национальной экономики.
С 2018 года работал в Администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором Государственно-правового отдела.
В 2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматы.
С мая 2021 был первым заместителем главного военного прокурора.
Напомним, накануне стало известно о том, что Ернат Сыбанкулов освобожден от должности главного транспортного прокурора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977656-dastan-sekenov-naznachen-glavnym-voennym-prokurorom/