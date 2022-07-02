Ельдар Тенизбаев покидает пост главы "Сбербанка Казахстан"

Ельдар Тенизбаев. Фото: пресс-служба ДБ АО "Сбербанк Казахстан"

Представители "Сбербанка" сообщили, что Ельдар Тенизбаев, проработавший в компании более 10 лет и являвшийся председателем ее правления, покидает свой пост, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДБ АО "Сбербанк Казахстан".

Ельдар Тенизбаев окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, является выпускником школы бизнеса Cass Business School и программы London Business School для руководителей высшего звена.

Имеет звание Заслуженного финансиста РК.

Карьеру в финансовой сфере начал в 2005 году в структуре Банка Развития Казахстана, где прошел путь от менеджера до управляющего директора.

В 2012 году был приглашен в "Сбербанк Казахстан", где проработал до настоящего времени.

Председателем правления "Сбербанк Казахстан" Ельдар Тенизбаев стал в январе 2020 года.

"От лица Группы Сбер благодарим Ельдара Амантаевича и всю команду за плодотворную работу и желаем успехов", – отметил председатель совета директоров ДБ АО "Сбербанк" Тимур Козинцев.

Тенизбаев также поблагодарил команду за сплоченность и плодотворную работу.

Отмечается, что пока идет отбор кандидатов, исполнять обязанности председателя правления банка будет Нурсултан Габдиль-Мажитович Таскаранов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1976670-eldar-tenizbaev-pokinet-post-glavy-sberbanka/