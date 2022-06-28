Еркеш Маукен избрана судьей Верховного суда

Маукен Еркеш. Кадр из видео: телеканал КТК

Сегодня, 28 июня, депутаты cената на пленарном заседании палаты избрали на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан Еркеш Маукен, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление главы государства зачитал предcедатель высшего судебного совета РК Денис Шипп.

"Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Маукен Еркеш – судьи Карагандинского областного суда.

Стаж судейской работы Маукен Еркеш составляет более 22 лет, судья имеет высокий уровень профессиональной квалификации и большой опыт рассмотрения уголовных дел.

Пользуется авторитетом в судейском сообществе и подготовлена к ответственной работе судьи Верховного суда", - отметил он.

Сенаторы поддержали представление президента.

Позже Маукен Еркеш принесла присягу судьи Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975957-erkesh-mauken-izbrana-sudey-verhovnogo-suda/