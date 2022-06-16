Досжан Амиров и Камбар Нурышев избраны судьями Верховного Суда Казахстана

Досжан Амиров. Фото: sud.gov.kz

Депутаты cената на пленарном заседании палаты избрали судьями Верховного суда Досжана Амирова и Камбара Нурышева, передает корреспондент NUR.KZ.

Внес представление президента председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

"Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должности судей Верховного суда Досжана Амирова – председателя Акмолинского областного суда, и Камбара Нурышева – председателя Кызылординского областного суда.

Представленные лица имеют большой судейский опыт работы – более 33 лет, судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами.

Пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судей Верховного суда", – сказал он.

Сенаторы поддержали представление президента единогласно.

Позже Досжан Амиров, как впервые избранный, принес присягу судьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1974327-doszhan-amirov-i-kambar-nuryshev-izbrany-sudyami-verhovnogo-suda-kazahstana/