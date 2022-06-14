Ерлан Карин. Фото: Акорда

Бывший государственный секретарь РК Ерлан Карин назначен государственным советником Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.

"В соответствии с подпунктом 19 статьи 44 Конституции Республики Казахстан назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным советником Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Сегодня президент также подписал указ о статусе государственного советника.

Согласно документу, государственный советник вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики, по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями, а также в международных отношениях, координирует деятельность главы государства по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта и т.д.

Согласно информации на официальном сайте Акорды, Ерлан Карин родился в 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности "историк", в 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, аспирант факультета философии и политологии.

Кандидат политических наук.

В 1997 году работал учителем истории и географии средней школы №33 города Актобе.

1998 год - сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.

2000 год - директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

2002 год - внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.

2003 год - первый заместитель председателя Республиканской партии «Асар», генеральный директор Международного института современной политики.

С 2004 по 2006 год - руководитель Центра антитеррористических программ.

С мая 2006 по февраль 2008 года - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

2008 год - заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, позже - секретарь НДП «Нур Отан» по стратегическому развитию.

Декабрь 2013 года - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

2014 - 2017 годы - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

2017 год - председатель правления АО «РТРК «Казахстан».

С апреля 2019 по июль 2020 года - советник президента, позже - помощник президента РК.

С 5 января 2022 года занимал должность государственного секретаря Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1974081-erlan-karin-naznachen-gosudarstvennym-sovetnikom-kazahstana/