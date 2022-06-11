Брат нового главы Алматинской области ушел с поста районного акима

Куат Султангазиев. Фото: gov.kz

Куат Султангазиев покинул должность акима Енбекшиказахского района по собственному желанию после назначения его брата главой Алматинской области, сообщается в официальном Facebook акимата региона.

11 июня Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области. Соответствующий указ был подписан главой государства.

После стало известно об увольнении его брата с поста районного акима данного региона.

"В связи с тем, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности акима Енбекшиказахского района по собственному желанию", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Бозумбаева от должности акима Алматинской области.

Также глава государства назначил акима Улытауской области. Еще были назначены акимы Абайской и Жетысуской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973670-brat-novogo-glavy-almatinskoy-oblasti-ushel-s-posta-rayonnogo-akima/