Пресс-секретарь Токаева: Касымбек сохранит пост акима Карагандинской области
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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем официальном Facebook заявил о том, что Женис Касымбек остается главой Карагандинской области.
"Женис Махмудович Касымбек продолжит свою работу на посту акима Карагандинской области", - написал Желдибай.
Касымбек был назначен акимом Карагандинской области в сентябре 2019 года.
Напомним, что 8 июня Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане официально образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Сегодня стало известно о том, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Улытауской области. Им стал Берик Абдыгалиулы.
Также сегодня был назначен новый аким Алматинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973654-press-sekretar-tokaev-kasymbek-sohranit-post-akima-karagandinskoy-oblasti/