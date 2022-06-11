Пресс-секретарь Токаева: Касымбек сохранит пост акима Карагандинской области

Женис Касымбек. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем официальном Facebook заявил о том, что Женис Касымбек остается главой Карагандинской области.

"Женис Махмудович Касымбек продолжит свою работу на посту акима Карагандинской области", - написал Желдибай.

Касымбек был назначен акимом Карагандинской области в сентябре 2019 года.

Напомним, что 8 июня Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане официально образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Сегодня стало известно о том, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Улытауской области. Им стал Берик Абдыгалиулы.

Также сегодня был назначен новый аким Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973654-press-sekretar-tokaev-kasymbek-sohranit-post-akima-karagandinskoy-oblasti/