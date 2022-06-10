Назначен новый глава госавиакомпании "Беркут"

Еркебулан Оспанов. Фото: пресс-служба Управления делами президента

Еркебулан Оспанов назначен директором государственной авиакомпании "Беркут", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента РК.

Завершился открытый конкурс на должность директора РГП "Государственная авиакомпания "Беркут". По его итогам данный пост занял Еркебулан Оспанов.

Сообщается, что Оспанов пришел в компанию в 2007 году, сразу после окончания Академии гражданской авиации.

Свой трудовой путь в "Беркуте" начинал инженером по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, а затем работал начальником отдела, начальником цеха инженерно-авиационной службы авиакомпании.

С июля 2018 года до настоящего времени занимал должность заместителя директора авиакомпании "Беркут".

Напомним, что в апреле Александр Дзюба был освобожден от должности директора госавиакомпании, согласно поданному им заявлению по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973573-naznachen-novyy-glava-gosaviakompanii-berkut/