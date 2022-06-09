Токаев сменил командующего войсками регионального командования "Запад"

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад". Пост занял Даулет Оспанов, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент подписал распоряжение, согласно которому Алдияров Нурлан Капанович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад". Вместо него пост командующего занял Оспанов Даулет Рыскулбекович.

Даулет Рыскулбекович родился 11 ноября 1970 года.

Владеет казахским и русским языками. Имеет звание генерал-майора.

Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи и Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В разные годы был командиром десантно-штурмовой бригады, заместителем командующего Аэромобильными войсками ВС РК, позже - командующим.

С 2015 по 2017 год был командующим войсками регионального командования "Запад".

До этого назначения занимал должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК по боевой подготовке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973330-tokaev-naznachil-komanduyuschego-voyskami-regionalnogo-komandovaniya-zapad/