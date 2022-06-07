Кайрат Нуртай назначен спецпредставителем президента на Байконуре

Кайрат Нуртай. Фото: акимат Кызылординской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Кайрата Нуртая своим спецпредставителем на комплексе "Байконур". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", – говорится в официальном сообщении.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.

В 2004 году он окончил Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности инженер-механик, в 2006 году окончил университет имени Д.Кунаева по специальности юриспруденция, а в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и получил степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность Нуртай начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2006-2014 годах занимал должности старшего, главного эксперта, консультанта, заведующего сектором (корпус А) канцелярии президента Республики Казахстан.

В 2014-2015 годах был государственным инспектором отдела госконтроля и территориально-организационной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя акима города Шымкент.

В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима города Шымкент.

С июля 2021 года являлся акимом Кармакшинского района Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972995-kayrat-nurtay-naznachen-spetspredstavitelem-prezidenta-na-baykonure/