Еркин Уйсимбаев. Фото: gov.kz

Еркин Уйсимбаев назначен заместителем акима Жамбылской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава региона, передает официальный сайт акимата Жамбылской области.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд важных задач.

Еркин Кулымбаевич будет курировать сферы культуры, развития языков, внутренней политики, образования, спорта, молодежи, религии.

Он родился в 1977 году в Кордайском районе. Окончил:

Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "инженер-механик";

Кыргызский национальный университет имени Баласагына по специальности "правоведение";

Академию государственного управления при президенте РК по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 1999 году механизатором в ТОО "Султан тегі импекс".

В разные годы работал главным специалистом аппарата акима Кордайского района, занимал посты в акимате Жамбылской области, был заместителем акима Кордайского района.

Также трудился на руководящих должностях в Комитете по делам молодежи МОН РК, Министерстве по делам религий и гражданского общества, Министерстве общественного развития, Министерстве информации и общественного развития.

С мая 2020 года по сегодняшний день занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

Напомним, в апреле текущего года Нуржан Нуржигитов был назначен акимом Жамбылской области вместо Бердибека Сапарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971965-erkin-uysimbaev-naznachen-zamestitelem-akima-zhambylskoy-oblasti/