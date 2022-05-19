Ердена Арипова освободили от должности судьи Верховного суда

Ерден Арипов. Фото: sud.gov.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение Ердена Арипова от должности судьи Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление главы государства представил председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Арипова Ердена Рауановича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность", – зачитал он.

Депутаты поддержали единогласно.

Как сообщил Шипп, в соответствии с указом главы государства от 26 марта Ерден Арипов был назначен председателем Карагандинского областного суда.

По информации из открытых источников, на посту судьи Верховного суда Арипов проработал с 2015 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970001-erdena-aripova-osvobodili-ot-dolzhnosti-sudi-verhovnogo-suda/