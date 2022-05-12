Бахтияр Кожахметов освобожден от должности вице-министра финансов Казахстана

Бахтияр Кожахметов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

В разные годы работал в АО "НИТ", АО "НИХ "Зерде", Министерстве транспорта и коммуникаций РК.

В 2016-2017 годах — заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии».

С 2017 по 2019 год — управляющий директор НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С 2020 по 2021 год — заместитель председателя - член правления АО НИХ "Зерде".

Должность вице-министра финансов занимал с февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что от должности вице-министра юстиции освободили Азамата Амиргалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1969053-bahtiyar-kozhahmetov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-finansov-kazahstana/