Азамата Амиргалиева освободили от должности вице-министра юстиции Казахстана

Азамат Амиргалиев. Фото: официальный сайт правительства РК

Заместитель главы Министерства юстиции Казахстана Азамат Амиргалиев был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Амиргалиев Азамат Халимеденович освобожден от должности вице-министра юстиции РК", – говорится в официальном сообщении правительства.

Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в городе Алматы.

Он является выпускником Казахского института правоведения и международных отношений, Инновационного Евразийского университета и Международной школы бизнеса МВА.

С 1998 по 2006 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2006-2009 годах был заместителем заведующего отделом законодательства мажилиса парламента РК.

В 2009-2011 годах занимал должность корпоративного секретаря АО "Альянс Банк".

С 2011 по 2019 годы быд временно исполняющим обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата Управления делами Президента РК.

В 2019-2020 годах являлся ответственным секретарем Министерства юстиции РК.

С октября 2020 года являлся вице-министром юстиции РК.

Кроме того, сегодня Бахтияр Кожахметов был освобожден от должности вице-министра финансов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1969052-azamata-amairgalieva-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-yustitsii-kazahstana/