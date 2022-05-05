Едил Копенов назначен гендиректором ТОО "АлматыЭнергоСбыт"

Едил Копенов. Фото: Facebook / Samruk Energy

Генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" стал Едил Копенов. Решение о его назначении принял совет директоров АО "Самрук-Энерго". Об этом сообщается на официальной Facebook-странице холдинга.

Копенов Едил Кудайбергенович родился в 1970 году в Алматинской области.

В 1994 году окончил Казахский педагогический университет им. Абая по специальности "История", в 2002 году - Университет имени Д.А. Кунаева по специальности "Финансы и кредит", в 2011 году - Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности "Электроэнергетика".

Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером коммерческого отдела, затем - коммерческим директором предприятия "Азияторгсервис".

В разные годы занимал руководящие должности в энергоснабжающих, электросетевых и энергопроизводящих организациях, таких как ОАО "Талдыкорганская РЭС", ОАО "Уштобинский РЭС", АО "Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск", ТОО "Северо-Казахстанский Энергоцентр", АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", ТОО "Астана-ЕРЦ".

С 2016 года по 2021 год являлся председателем правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)", а затем - управляющим директором по трансформации бизнеса, членом правления АО "Самрук-Энерго".

До этого назначения занимал пост генерального директора ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968119-edil-kopenov-naznachen-gendirektorom-too-almatyenergosbyt/