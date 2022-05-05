Жанболат Жоргенбаев принес присягу депутата

Жанболат Жоргенбаев. Кадр с онлайн-трансляции: YouTube / Сенат парламента РК

Депутат сената от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев на пленарном заседании верхней палаты парламента принес присягу депутата, передает корреспондент NUR.KZ.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Жанболат Жоргенбаев на пленарном заседании сената.

Жоргенбаева избрали в состав постоянного комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Напомним, накануне присягу депутата мажилиса принес Закиржан Кузиев – 28 апреля он был избран депутатом мажилиса, нижней палаты парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968100-zhanbolat-zhorgenbaev-prines-prisyagu-deputata/