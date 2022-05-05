Жанболат Жоргенбаев принес присягу депутата
Депутат сената от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев на пленарном заседании верхней палаты парламента принес присягу депутата, передает корреспондент NUR.KZ.
"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – сказал Жанболат Жоргенбаев на пленарном заседании сената.
Жоргенбаева избрали в состав постоянного комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Напомним, накануне присягу депутата мажилиса принес Закиржан Кузиев – 28 апреля он был избран депутатом мажилиса, нижней палаты парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968100-zhanbolat-zhorgenbaev-prines-prisyagu-deputata/