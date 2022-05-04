Эльдара Жумагазиева назначили секретарем партии Amanat

Эльдар Жумагазиев. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Ерлан Кошанов подписал постановление, согласно которому Эльдар Жумагазиев был назначен секретарем партии Amanat. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"Сегодня постановлением председателя партии Ерлана Жакановича Кошанова Секретарем партии Amanat назначен Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич", – говорится в официальном сообщении.

Эльдар Жумагазиев родился 12 мая 1973 года.

Он является выпускником Атырауского института нефти и газа, а в 2007 году также окончил Российскую академию государственной службы.

Трудовой путь:

С 1996 по 2002 год работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях.

С 2002 по 2006 год был начальником отдела Департамента внутренней политики Атырауской области.

С 2006 по 2011 год возглавлял медиахолдинг "Атырау-Акпарат".

С 2011 по 2012 год руководил Управлением внутренней политики Атырауской области.

Начиная с 2014 года занимал разные посты в НПП "Атамекен": был советником председателя правления, руководителем аппарата и первым заместителем председателя правления.

С ноября 2020 года являлся секретарем партии Adal.

Ранее посты секретарей также заняли Ринат Кертаев и Даулет Карибек.

Напомним, что 26 апреля партия Adal вошла в состав Amanat. Об этом было объявлено на внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat.

Также 26 апреля президент Токаев покинул партию Amanat, заявив, что глава государства должен быть политически нейтрален, а на пост председателя партии был избран спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968025-eldara-zhumagazieva-naznachili-sekretarem-partii-amanat/