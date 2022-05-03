Ербола Назарбаева уволили из Антикоррупционной службы

Здание антикоррупционной службы РК. Кадр из видео: YouTube / Антикоррупционная служба РК

Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы. Соответствующие сообщение опубликовал официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции.

"В связи с распространяющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее:

26 января 2022 года приказом председателя Агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства.

14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе АПК подтвердили, что речь идет о Ерболе Назарбаеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967706-erbola-nazarbaeva-uvolili-iz-antikorruptsionnoy-sluzhby/