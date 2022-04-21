Ермухамбет Конуспаев стал замминистра иностранных дел Казахстана

Ермухамбет Конуспаев. Фото: сайт генконсульства РК в городе Франкфурт-на-Майне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя министра иностранных дел нашей страны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Конуспаев окончил факультет международных отношений Казахского Национального университет им. Аль-Фараби, а также магистратуру Рейнско-Вестфальского Технического университета в городе Ахене по специальности "Европейские исследования".

Является выпускником международной образовательной стипендии президента Республики Казахстан "Болашак".

Свою дипломатическую карьеру начал в МИДе в 2001 году с должности атташе Департамента двустороннего сотрудничества. В 2002 году был направлен в посольство РК в Германии в качестве атташе.

С 2003 по 2007 год занимал должность атташе, третьего и второго секретаря в посольстве Казахстана в Австрии. В 2008 году перешел на работу в Комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК, в качестве старшего консультанта.

С 2008 по 2014 год работал первым секретарем и советником посольства РК в Германии.

В ноябре 2014 года был назначен заместителем директора Департамента внешнеэкономической политики МИДа.

С августа по октябрь 2017 года был временно исполняющим обязанности директора Департамента Евразийской интеграции МИДа.

До последнего назначения был генконсулом во Франкфурт-на-Майне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966134-ermuhambet-konuspaev-stal-zamministra-inostrannyh-del-kazahstana/