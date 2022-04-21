Токаев назначил постоянного представителя Казахстана при ОДКБ

Марат Сыздыков. Фото: МИД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов, в том числе указ о назначении постоянного представителя Казахстана при ОДКБ. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

КУказом главы государства Сыздыков Марат Зеникенович был назначен постоянным представителем РК при Организации Договора о коллективной безопасности, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.

Марат Сыздыков родился 27 апреля 1966 года в Щучинске в Акмолинской области.

С 1984 по 1986 год он служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1991 году окончил Целиноградский государственный педагогический институт имени Сейфуллина, а в 2006 году – Дипломатическую академию МИД России.

Трудовой путь:

Начинал карьеру в 1991 году с работы учителем истории гимназии №7 в Целинограде.

В 1992-1998 годах был преподавателем и старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории Евразийского национального университета имени Гумилева.

С 1998 по 2000 год – эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента РК.

В 2000-2002 годах был заведующим сектором анализа и прогноза международных процессов Аналитического центра Совета безопасности Администрации президента РК.

С 2002 по 2010 год – второй секретарь, первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С 2010 по 2014 год – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

В 2014-2019 годах занимал должность советника-посланника Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С 2019 года был заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

В соответствии с еще одним указом Токаева, Иманалиев Жаныбек Абдулакимович был освобожден от должности полномочного представителя РК в постоянном совете при ОДКБ.

Также президент назначил нового посла Казахстана в Таиланде.

"Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд", – сообщили на сайте Акорды.

Тем временем Есбулатова Раушан Какимсеитовна была освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Таиланде, а также чрезвычайного и полномочного посла РК в Мьянме по совместительству.

На дипломатической службе Раушан Есбулатова находится с 1998 года:

занимала различные должности в центральном аппарате МИД, в посольстве РК в Бельгии.

с 2001 по 2005 год – первый, второй секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке;

с 2005 по 2006 год – советник Посольства Республики Казахстан в США;

с 2006 по 2009 год – советник Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в Нью Йорке;

с 2009 по 2017 год – генеральный консул Республики Казахстан в Нью Йорке.

В июле 2017 года была назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Таиланде и постоянным представителем РК при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭКСАТО) в Бангкоке.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев также назначил Ермухамбета Конуспаева заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966133-tokaev-naznachil-postoyannogo-predstavitelya-kazahstana-pri-odkb/