Ернар Баспаев стал помощником Токаева

Ернар Баспаев. Фото: pricom.kz

Баспаев Ернар Женисович назначен помощником президента Казахстана – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент подписал соответствующий указ.

По данным МИА "Казинформ", Ернар Баспаев родился в 1979 году в городе Гурьев (Атырау).

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы.

Занимал различные должности в Комитете по правам интеллектуальной собственности при МЮ и Верховном суде, руководил Департаментом юстиции по Атырауской области, аппаратом акима Атырауской области.

Занимал пост государственного инспектора Администрации президента.

До Баспаева должность помощника президента - заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента занимала Тамара Дуйсенова, которая 11 апреля вновь возглавила Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, накануне глава государства освободил Есина Данияра Нурашевича от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Казахстана. Этот пост Есин занимал с марта 2021 года.

Кроме того, на этой неделе сменилось руководство нацкомпании "КазМунайГаз". Алик Айдарбаев покинул пост главы компании, и.о. председателя правления назначен Курмангазы Исказиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964756-ernar-baspaev-naznachen-pomoschnikom-tokaeva-zavotdelom-administratsii-prezidenta/