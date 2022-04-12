Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совбеза

Данияр Есин. Фото: akorda.kz

Есин Данияр Нурашевич освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.

Данияр Нурашевич родился в 1981 году в Карагандинской области.

Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский университет по специальности «Экономика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция».

С 2015 по 2016 год - заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию Астаны.

2016 год - руководитель Управления по инвестициям и развитию Астаны.

С 2016 по 2018 год - руководитель Управления по делам религий Астаны.

С 2018 по 2019 год - руководитель Управления по делам общественного развития Астаны.

С 2019 по 2020 год - вице-министр информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2021 год - председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

В марте 2021 года был назначен заведующим ситуационного центра Совета Безопасности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964576-daniyar-esin-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zaveduyuschego-situatsionnym-tsentrom-sovbeza/