Данияр Есин освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совбеза
Есин Данияр Нурашевич освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.
Данияр Нурашевич родился в 1981 году в Карагандинской области.
Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский университет по специальности «Экономика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция».
С 2015 по 2016 год - заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию Астаны.
2016 год - руководитель Управления по инвестициям и развитию Астаны.
С 2016 по 2018 год - руководитель Управления по делам религий Астаны.
С 2018 по 2019 год - руководитель Управления по делам общественного развития Астаны.
С 2019 по 2020 год - вице-министр информации и общественного развития РК.
С 2020 по 2021 год - председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».
В марте 2021 года был назначен заведующим ситуационного центра Совета Безопасности РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964576-daniyar-esin-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zaveduyuschego-situatsionnym-tsentrom-sovbeza/