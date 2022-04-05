Назначен новый аким Жанаозена

Айбек Косуаков. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Айбек Косуаков назначен акимом Жанаозена. Сегодня глава Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата нового руководителя вместо перешедшего на другую работу Максата Ибагарова. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Есенова по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин" и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании "Каражанбасмунай".

С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством.

С 2004 по 2006 годы был исполнительным директором АО "Жазық".

С 2007 по 2020 годы работал председателем правления компании "Таушық ауыл шаруашылығы".

С января 2020 года до настоящего назначения занимал пост акима Тупкараганского района Мангистауской области.

Депутаты пожелали новому акиму Жанаозена удачи в работе. А Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963617-naznachen-novyy-akim-zhanaozena/