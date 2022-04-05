Токаев назначил зампреда Агентства по стратегическому планированию и реформам

Олжас Тулеуов. Фото: Facebook.com/olzhas.tuleuov

Олжас Тулеуов стал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщается на .

Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев.

Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года в Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 2012 году в городском коммунальном хозяйстве города Балхаша Карагандинской области.

В свое время работал в Департаменте исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан, а также на руководящих должностях в Центре исследований прикладной экономики.

Занимал пост вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 2020 года до последнего назначения был советником председателя Национального банка Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963538-tokaev-naznachil-zampredsedatelya-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/