Токаев назначил зампреда Агентства по стратегическому планированию и реформам
Олжас Тулеуов стал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.
Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев.
Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года в Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка Республики Казахстан.
Трудовой путь начал в 2012 году в городском коммунальном хозяйстве города Балхаша Карагандинской области.
В свое время работал в Департаменте исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан, а также на руководящих должностях в Центре исследований прикладной экономики.
Занимал пост вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
С 2020 года до последнего назначения был советником председателя Национального банка Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963538-tokaev-naznachil-zampredsedatelya-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/