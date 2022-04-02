Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра Казахстана

Бибигуль Асылова. Фото: bilimdinews.kz

Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра по социальному блоку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства Республики Казахстан.

"Распоряжением премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум и Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления.

С 1994 по 1998 годы работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска.

С 1998 по 2016 годы трудилась в структурах министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения.

С июня 2016 года до 11 марта 2022 года была вице-министром образования и науки РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963227-bibigul-asylova-naznachena-sovetnikom-premer-ministra-kazahstana/