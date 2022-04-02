Назначен председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ

Алмаз Идырысов. Фото: МИИР РК

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Идырысов назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает официальный сайт МИИР РК.

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал с дорожного рабочего в ТОО "Ремстройсервис АС" в Караганде.

В разные годы работал ведущим специалистом РГП "Казахавтодор", главным экспертом управления эксплуатации автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК.

Занимал руководящие должности в СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", в департаменте административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2017 года до настоящего назначения работал заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963220-naznachen-predsedatel-komiteta-po-delam-stroitelstva-i-zhkh/