Слухи о назначении Берика Уали акимом ВКО опровергли в Акорде

Берик Уали. Фото: Акорда

В Сети стали распространяться слухи о том, что пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали стал акимом Восточно-Казахстанской области. Эту информацию опровергли корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Акорды.

В Акорде сообщили, что сведения о назначении Уали акимом Восточно-Казахстанской области не соответствуют действительности.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе президента.

Берик Уали с марта 2019 года является пресс-секретарем главы государства.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании Абайской и Улытауской областей в Казахстане. Также было объявлено, что Алматинская область будет разделена на две.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1961249-sluhi-o-naznachenii-berika-uali-akimom-vko-oprovergli-v-akorde/