Мархабат Жайымбетов назначен замакима Кызылординской области

Мархабат Жайымбетов. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Мархабат Жайымбетов назначен на должность заместителя акима Кызылординской области. Его кандидатура согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Глава Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова отметила, что Мархабат Жайымбетович будет курировать сферы строительства, архитектуры, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта.

Мархабат Жайымбетов родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата. Доктор PhD по экономике и менеджменту.

Трудовую деятельность начал в 1989 году энергетиком ремонтно-механического завода "ГлавАгроРемМаш" в Кызылорде.

В 1993-2005 годах занимал руководящие должности в нефтегазовой отрасли региона.

С 2005 по 2008 годы работал начальником ДЧС по Кызылординской области.

С 2008 по 2010 годы был заместителем акима Кызылординской области, с 2010 по 2014 годы-акимом Кызылорды, акимом Аральского района, с 2014 по 2015 годы - государственным инспектором Администрации президента РК.

В 2015-2019 годах - председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2019-2021 годы - председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С мая 2021 года по настоящее назначение занимал должность советника министра индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, недавно заместителем акима Кызылординской области также был назначен Кайрат Нуртай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960089-marhabat-zhayymbetov-naznachen-zamakima-kyzylordinskoy-oblasti/