Сакен Шаяхметов покинул пост замакима Павлодарской области

Сакен Шаяхметов. Фото: instagram.com/shayakhmetov.saken

Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов покинул свой пост. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы региона.

"На основании поданного заявления Сакен Шаяхметов покинул должность заместителя акима области", – говорится в сообщении областного акимата.

Шаяхметов курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации.

В должности заместителя главы региона трудился с 20 февраля 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959543-saken-shayahmetov-pokinul-post-zamakima-pavlodarskoy-oblasti/