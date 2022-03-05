Сакен Шаяхметов покинул пост замакима Павлодарской области
Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов покинул свой пост. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы региона.
"На основании поданного заявления Сакен Шаяхметов покинул должность заместителя акима области", – говорится в сообщении областного акимата.
Шаяхметов курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации.
В должности заместителя главы региона трудился с 20 февраля 2020 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959543-saken-shayahmetov-pokinul-post-zamakima-pavlodarskoy-oblasti/