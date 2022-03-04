Олег Чугунков назначен акимом города в ВКО

Олег Чугунков. Фото: с личной страницы в Facebook

Акимом города Курчатова назначен Олег Чугунков. Об этом сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram.

Глава региона рассказал, что сегодня на сессии маслихата Курчатова его первый заместитель Алмасхан Сматлаев представил нового акима города.

"Олег Чугунков - человек, имеющий довольно большой практический опыт, как в сфере управления, так и в социальной отрасли.

Он - выпускник Семипалатинского педагогического и Семипалатинского гуманитарного институтов, долгое время занимал должность начальника отдела Института анализа и прогнозирования", - написал аким ВКО.

Он добавил, что новый градоначальник с 2019 года работал первым заместителем председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan (сейчас Amanat).

"Курчатов - это наукоград, перспективный для развития исследовательской деятельности. Здесь реализуются несколько значимых республиканских проектов. Акиму в тандеме с депутатским корпусом предстоит продолжить работу по благоустройству города, решению социальных, инфраструктурных и других вопросов", - резюмировал Даниал Ахметов.

Также сегодня стало известно, что новый аким назначен в Атырау. Им стал Мейрим Калауи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959316-oleg-chugunkov-naznachen-akimom-goroda-v-vko/